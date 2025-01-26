مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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التعليم
التعليم

واصل كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بمحافظة القاهرة أعمال تقدير درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.  

وفي ذات السياق، قال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يجري حاليًا استكمال تقدير الدرجات وفق جدول زمني أعدته المديرية للإدارات التعليمية.

وأوضح المصدر، أنه تم إرسال تعليمات للمديرية، بعدم التأخر في انتهاء التصحيح، لإعلانها للطلاب وأولياء الأمور في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافتي القاهرة والجيزة، يوم الخميس الماضي بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.


واصل كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بمحافظة القاهرة أعمال تقدير درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.  

وفي ذات السياق، قال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يجري حاليًا استكمال تقدير الدرجات وفق جدول زمني أعدته المديرية للإدارات التعليمية.

وأوضح المصدر، أنه تم إرسال تعليمات للمديرية، بعدم التأخر في انتهاء التصحيح، لإعلانها للطلاب وأولياء الأمور في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافتي القاهرة والجيزة، يوم الخميس الماضي بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية بالقاهرة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول امتحانات الشهادة الإعدادية

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