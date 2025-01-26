اللقاني: الزمالك استحق التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد أشرف اللقاني لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الأبيض استحق التتويج بلقب البطولة العربية التي أقيمت في قطر.

اللقاني: الزمالك استحق التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة

وقال "اللقاني" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الأبيض كان يتواجد في مجموعة قوية خلال منافسات دور المجموعات، ونجحنا في اعتلاء الصدارة".

وأكمل: "مستوى الفريق كان في تصاعد مستمر، واستطعنا التأهل للدور النهائي بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي، والشرطة القطري في نصف النهائي".

أيمن الشريعي بعد قطع إعارة لاعبه من الزمالك: زياد.. كمال النجاح

جماهير الزمالك تحتفي بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية للطائرة

وتابع: "كان لدينا التركيز والإصرار للفوز على الأهلي في النهائي للتتويج بلقب البطولة، والحمد لله نجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي واستغلال الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر".

وأضاف: "جماهير الزمالك في قطر كانت رائعة طوال البطولة، فمنذ وصولنا إلى الدوحة كانت تساندنا وتشجعنا، ونشكرهم على دعمهم لنا خلال الفترة الماضية".

واختتم: "رسالتي لجماهير الزمالك أن لقب البطولة العربية، بداية عودة الأبيض لمنصات التتويج خلال الموسم الجاري إن شاء الله".

مواد متعلقة

بسبب الزمالك ومودرن.. رابطة الأندية تكشف تعديل في لائحة العقوبات

أشرف قاسم: إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد عقد زيزو

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

عاجل - تحذير مهم من "مياه الشرب" لمواطني الإسكندرية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

صور جديدة من كواليس مسلسل “النُّص” بطولة أحمد أمين على صفحة DMC