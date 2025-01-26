دوري "أن بي أيه": سلتيكس يحسم مواجهته الأول مع مافريكس منذ النهائي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حسم بوسطن سلتيكس، حامل اللقب، مواجهته الأولى مع دالاس مافريكس منذ نهائي الموسم الماضي، وذلك بالفوز عليه 122-107 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

دوري "أن بي أيه": سلتيكس يحسم مواجهته الأول مع مافريكس منذ النهائي

وبفضل 24 نقطة من جايسون تايتوم و23 من ديريك وايت، بينها النقاط الـ11 الأولى لفريقه في الربع الثالث، عاد سلتيكس من ملعب مافريكس منتصرا، مستعيدا بذلك توازنه بعد الخسارة القاسية بفارق 21 نقطة أمام غريمه لوس أنجليس ليكرز الخميس.

وساهم جايلن براون ايضا بالانتصار الثاني والثلاثين لحامل اللقب في 46 مباراة، وذلك بتسجيله 22 نقطة خلال مواجهة تخلف فريقه في بدايتها 6-16 لكنه تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الثالث بفضل 16 نقطة من وايت.

ورغم جهود كايري إرفينج (22 نقطة) وكوينتين جرايمز (20) ودانيال غافورد (19 مع 15 متابعة)، تواصلت معاناة وصيف البطل في ظل غياب نجمه المطلق لوكا دونتشيتش بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها يوم عيد الميلاد، ومني بهزيمته الحادية عشرة من أصل 16 مباراة خاضها من دون السلوفيني.

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وبهذا الانتصار، قلص سلتيكس الفارق الذي يفصله عن صدارة المنطقة الشرقية لأربع مباريات ونصف، وذلك بعد تلقي كليفلاند كافالييرز المتصدر هزيمته الثانية في غضون أربعة أيام أمام هيوستن روكتس وجاءت بنتيجة 131-135.

ومني كافالييرز بهزيمة ثالثة تواليا لأول مرة هذا الموسم وبسقوطين تواليا على أرضه لأول مرة أيضا، ليتخلف بفارق نصف مباراة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يتصدر المنطقة الغربية والترتيب العام.

وللمرة الثانية فقط في مسيرته، حقق أمين تومسون ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 23 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف فريد فانفليت 20 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في الفوز الثلاثين لروكتس في 44 مباراة.

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