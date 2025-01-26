يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة أمام نظيره كاب فيردى السابعة مساء اليوم الأحد فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

"الساعات الأخيرة" لمنتخب اليد قبل مواجهة كاب فيردي اليوم

يتضمن برنامج منتخب اليد اليوم تناول الإفطار فى تمام العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ومحاضرة فيديو فى الواحدة ظهرا قبل تناول الغداء فى الثانية على أن يتحرك المنتخب فى الخامسة إلى ربع إلى صالة مباراة كاب فيردى..

وجاءت اهم وصايا باستور للاعبين خلال الساعات الأخيرة بضرورة التركيز، وحسم المباراة سريعا والحفاظ علي انفسهم من الإصابة، وعدم المغامرة، ووضع في الاعتبار ان أمامهم مواجهة من العيار الثقيل بعد تاكيد التأهل لدور الثمانية، تحتاج كل لاعبي الفريق..

ويسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

تتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الأن وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف ومن بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثان مواجهاتها بالدور الرئيسى برصيد 4 نقاط.