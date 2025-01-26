وزير الأوقاف يستقبل اللواء الدكتور خالد فودة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أخبار مصر
وزير الأوقاف واللواء
وزير الأوقاف واللواء خالد فودة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الإدارية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لزيارة اللواء الدكتور خالد فودة، وأثنى الوزير على الجهود المتميزة التي بذلها  في مختلف المواقع التي شغلها، مؤكدًا أنه قد أسهم في تحقيق إنجازات وطنية متميزة حازت تقديرًا على المستويين العربي والدولي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري: "إن ما يقدمه سيادة اللواء خالد فودة من تفانٍ وإخلاص يؤكد روح الولاء والانتماء، ويسهم في رفع شأن مصرنا الغالية، لتظل دائمًا في الصدارة كما كانت على مدار تاريخها."

من جانبه، عبّر اللواء الدكتور خالد فودة عن تقديره العميق لوزير الأوقاف، مشيدًا بالتجديد والتطوير الملحوظين في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكافة قطاعات الوزارة، ومؤكدًا أن هذا التطوير يؤكد الفكر المنير الذي يقوم به الدكتور أسامة الأزهري.

وأضاف اللواء خالد فودة: "زيارتي اليوم هي تعبير عن التقدير لشخصكم الكريم قبل أي شيء آخر. وإن ما تقدمونه من جهود لخدمة الدين والوطن يعد مصدر اعتزاز لنا جميعا. وتجديد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وغير ذلك من خطوات العمل في وزارة الأوقاف دليل واضح على التميز الذي يطبع مسيرتكم."

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور أسامة الأزهري الشكر والتقدير للواء الدكتور خالد فودة، مثنيًا على جهوده الملموسة في خدمة الوطن وتحقيق إنجازات تؤكد طموح الدولة المصرية. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات هي نموذج يُحتذى به في التفاني والإخلاص لخدمة مصر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكاتب الصحفى محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام، في لقاء يمثل روح التعاون والاحترام المتبادل بين قيادات الدولة.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية الصحفي محمود الجلاد خدمة الوطن خدمة الدين اللواء خالد فودة

مواد متعلقة

ماذا قدم التعليم الأزهري للعالم وفلسطين.. ندوة الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وكيل الأزهر يتفقد جناحي وزارتي الدفاع والداخلية بمعرض القاهرة للكتاب

شيخ الأزهر يجيب عن 31 سؤالًا للأطفال بمعرض الكتاب

بيت الزكاة والصدقات يعلن إطلاق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء بقطاع غزة.. غدًا

أئمة أوقاف الجيزة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

طلاب تعليم القاهرة يزورون جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

انطلاق فاعليات اليوم الثاني بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - تحذير مهم من "مياه الشرب" لمواطني الإسكندرية

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة