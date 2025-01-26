حادث انقلاب سيارة سفاري بوادي الريان يسفر عن إصابة أربعة أشخاص

شهد طريق وادي الريان، الواقع في دائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة سفاري بمنطقة شلالات وادي الريان، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يُفيد بوقوع الحادث.

وبحسب البلاغ، انقلبت السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، مما أفقد السائق السيطرة عليها، وأدى إلى انقلابها في نهر الطريق.

على الفور، هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية.

وأكدت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي للحادث، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن منطقة شلالات وادي الريان تُعد واحدة من الوجهات السياحية البارزة في الفيوم، وتستقطب العديد من الزوار، ما يستدعي توخي الحذر على الطرق المؤدية إليها لضمان سلامة الجميع.