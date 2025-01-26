مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

آنسو فاتي يُزين قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الليجا

ويستضيف ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الليجا الإسبانية.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو.

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وجاءت قائمة برشلونة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: إينياكي بينيا - فوتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

▪︎خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتين - رونالد أراوخو - ب أو كوبارسي - جول كوندي - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - أندرياس كريستنسن.

▪︎خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بابلو توري.

▪︎خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - أنسو فاتى - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ب أو فيكتور.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الثالث في ترتيب جدول الليجا برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر فريق ريال مدريد، والذي يمتلك في رصيد 49 نقطة، من 21 مباراة.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وفالنسيا في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

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