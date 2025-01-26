بتحليق 85 رحلة بالون تحمل اللافتات وعلم مصر.. الأقصر تحتفل بعيد الطيران المدني الـ 95

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احتفالات الأقصر
احتفالات الأقصر

احتفلت وزارة الطيران المدنى المتمثلة فى   البالون الطائر بالأقصر  بعيد الطيران المدنى المصرى ال 95 لعام 2025.

وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني نيابة عن السيد الدكتور. سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، حيث انطلقت الفعاليه داخل ارض اقلاع البالون بالبر الغربى بالاقصر تحت اشراف القيادات الامنية والقيادات التنفيذية بمحافظة الاقصر.

وبدأت باطلاق البالونات بالجو عليها علم مصر بطول 6 أمتار وصورة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع العروض الشعبية و العرض الموسيقى والاغانى الوطنية وفرق المزمار البلدى.

شارك فى هذا الحدث الكبير  85 رحلة بالون طائر تقل حوالى 2000 راكب بالون اجنبى من مختلف الجنسيات.

وارسل سياده الدكتور وزير الطيران المدنى برقيه إلى فخامةالسيد/الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر فيها عن اعلى معانى التحية والوفاء والتقدير لفخامتة ولرجال الأمن على جهودهم المبذولة دائما لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

الجدير بالذكر أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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