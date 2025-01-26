رئيس جامعة بني سويف يفتتح العيادات الخارجية بمستشفي 24 بشرق النيل

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افتتاح مستشفي 24
افتتاح مستشفي 24 بشرق النيل ببني سويف

أفتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، العيادات الخارجية بمستشفي 24 بشرق النيل التابعة لمستشفيات جامعه بني سويف، وذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف

 

 وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي 24 يعد إضافة جديدة لمنظومة القطاع الطبي المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وما تقدمه من خدمات نوعية لكافة المواطنين على مستوي المحافظة وخاصة المواطنين بشرق النيل.

 

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى المستشفى تضم 20 عيادة في مختلف التخصصات الطبية المختلفة وتشمل عيادة العصبية: طب الأسرة وجراحه مخ وأعصاب وعيادة النفسية وعيادة الجراحة العامة والصدرية وباطنة عامة ومتوطنة وجراحة قلب وصدر وروماتيزم وجلدية وعيادة قلب وذكورة وجراحة التجميل وجراحة مسالك وجراحة أطفال وعظام وتخاطب ورمد وأنف وأذن.

 

 وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن العيادات الخارجية تقوم بإستقبال المرضى وتشخيص حالتهم وتقرير العلاج اللازم لهم، واجرء الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة التشخيصية لتقرير العلاج المناسب للحالات، مؤكدًا أهمية دور المستشفيات الجامعية  في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.

 

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