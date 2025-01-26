نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا للاستعدادات لمهرجان أللأفلام التسجيلية

عروض للأفلام التسجيلية المشاركة في المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإحد، اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في نسخته السادسة والعشرين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير 2025.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، هالة جلال رئيس المهرجان، غدير عزت المدير الإداري للمهرجان، مدير عام العلاقات العامة، مدير إدارة السياحة، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية، ممثل مديرية أمن الإسماعيلية، رؤساء مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب ورؤساء الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات الصحة والشباب والرياضة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والإعلام وجهاز التطوير والتجميل والجهات المعنية بالاجتماع.

وأشارت هالة جلال رئيس المهرجان إلى أن إدارة المهرجان تسعى هذا العام لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان ومكانته الدولية، مشيرة إلى أهمية تحسين جودة الأفلام المختارة وتنظيم الفعاليات بطريقة احترافية لتقديم تجربة استثنائية للجمهور وضيوف المهرجان.

معربة عن تطلعها إلى تعزيز حضور الشباب من صناع الأفلام ومنحهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم الفنية.

وأضافت أنه تم إطلاق اسم المخرج الكبير "على الغزولي " على هذه الدورة من المهرجان وسيشارك هذا العام في المهرجان عددًا من الدول الأجنبية والعربية منها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وفنلندا وأمريكا اللاتينية والكاميرون والسعودية والمغرب ولبنان والأردن.

كما سيقام عدد من الفعاليات على هامش مهرجان هذا العام منها معرض صمود شعب والذي يوثق تاريخ محافظة الإسماعيلية من قصص الكفاح والنضال، هذا إلى جانب ورش ذاكرة المكان وورش بيئية وفنية للأطفال والشباب وندوات في مجال السينما التسجيلية ومسابقات جديدة وبرامج لعرض أفلام تسجيلية من أرشيف التليفزيون المصري وأفلام تسجيلية دولية، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات الهامة التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأضاف عصام أنه جاري الإعداد للإعلان عن تنظيم مسابقة لمحبي التصوير الفوتوغرافي من أبناء محافظة الإسماعيلية ومسابقة أخرى لفيلم ترويجي عن المحافظة من أبناء الإسماعيلية ومدته لا تزيد عن ٣ دقائق.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الأماكن المقترحة لإقامة عروض ليوم واحد في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب بجانب العروض اليومية بقصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا.

وأوضح المخرج محمد محمدين، مسؤول المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن مشاركة عدد من المتطوعين في هذه الدورة.

ويضم فريق المتطوعين مجموعة من الشباب المنتقاة والحاصلين على تدريبات خاصة لضمان كفاءة العمل في مختلف جوانب المهرجان، سواء في استقبال الضيوف، أو إدارة الفعاليات والعروض، أو حتى التنسيق بين الفرق المختلفة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على دعم المحافظة للمهرجان الذي يعدُّ أحد النوافذ الثقافية والفنية الهامة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام خاصة أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها.



وخلال الاجتماع، وجَّه نائب محافظ الإسماعيلية مدير إدارة السياحة بأهمية الترويج السياحي للمحافظة وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لكافة الوفود السياحية القادمة من المحافظات الأخرى.

ويشارك بالمهرجان والذي يتم تنظيمه من قبل المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية.

ويعدُّ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.