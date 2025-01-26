وكيل وزارة الشباب والرياضة يناقش تنظيم ملتقى توظيفي بمحافظة الفيوم

عقد الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لمناقشة ترتيبات تنظيم ملتقى توظيفي يهدف إلى توفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة.

يأتي هذا الملتقى في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تقليل معدلات البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط تنظيم الملتقى الذي سيشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص. يهدف الحدث إلى توفير فرص عمل مباشرة للشباب في مختلف التخصصات، كما تم وضع آليات دعوة الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في الملتقى.

كما تطرقت المناقشات إلى تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى التنسيق بشأن اختيار الموقع الأنسب لإقامة الملتقى وجدولة فعالياته. ومن المنتظر أن يتضمن الملتقى جلسات استشارية ومقابلات عمل مباشرة بين الشباب وأرباب العمل، لتسهيل عملية التوظيف وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشباب الباحثين عن فرص عمل.

وأكد الأستاذ عادل فهمي على أهمية التعاون بين مكاتب العمل بالمحافظة والجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل خطوة استراتيجية لتحسين الوضع الاقتصادي بالمحافظة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في تمكين شباب الفيوم من دخول سوق العمل بكفاءة، وتحقيق استقرار وظيفي لهم.

يُذكر أن هذا الملتقى يعكس التزام الوزارة بدعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة لتطوير إمكانياتهم وتحقيق طموحاتهم، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.