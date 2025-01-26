عاجل- "تشمل عروس البحر المتوسط" الأمطار تضرب عدة محافظات

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وصدور تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية تدعو المواطنين لتوخي الحذر. في هذا السياق، أصدر خبراء الطقس بيانًا يوضح توقعاتهم بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، مع تفاصيل عن درجات الحرارة وحالة البحرين الأحمر والمتوسط.

أمطار متفرقة وسحب منخفضة على أغلب الأنحاء



السواحل الشمالية والوجه البحري في مقدمة المتأثرين

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا متفاوتة الشدة، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة. وأفاد التقرير بأن مناطق مثل الإسكندرية وبورسعيد تشهد أمطارًا متوسطة قد تكون رعدية على فترات متقطعة.

اقتراب الأمطار من القاهرة الكبرى

تتوقع الهيئة أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة المقبلة، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة ليلًا، مما يتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل.

نشاط الرياح وتغير حالة البحرين

رياح نشطة تؤثر على بعض المناطق

أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، مما قد يزيد من الشعور ببرودة الطقس ويؤثر على حركة الملاحة البحرية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

البحر المتوسط: الحالة تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: الحالة معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

أجواء متباينة في أنحاء البلاد

أوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تشهد تباينًا ملحوظًا بين النهار والليل. تسود أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ليلًا، يصبح الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق، خاصة وسط سيناء حيث تصل درجات الحرارة إلى الصفر.

أبرز درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة: العظمى 21، الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 18، الصغرى 11

شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 15

أسوان: العظمى 26، الصغرى 13



تحذيرات للمواطنين والإجراءات المطلوبة



نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد أمطارًا أو ضبابًا، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء. كما نصحت بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

الاستعداد لمزيد من التقلبات الجوية

أكدت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار قد تستمر لمدة 24 ساعة مقبلة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، والاستعداد لاحتمالات سقوط الأمطار الرعدية في بعض المناطق.

مع استمرار التقلبات الجوية التي تضرب البلاد، يبقى الحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية أمرًا ضروريًا لضمان سلامة الجميع. تظل هيئة الأرصاد الجوية في حالة متابعة مستمرة للتغيرات المناخية، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية والالتزام بالنصائح الموجهة لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.