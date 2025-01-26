جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد

 

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.


وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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