"انتش واجري".. حبس عصابة سرقة المواطنين في الحدائق



قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بالحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.