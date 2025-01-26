محافظ الإسكندرية.. يؤكد على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

وشدد الفريق أحمد خالد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وأكلف المحافظ الجهات التنفيذية من المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام "4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137" من أي محمول.

وعلى الخط الساخن لشركة الصرف الصحي "175"

وعلى الخط الساخن لشركة مياه الشرب "125".

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية، لمواجهة اي تداعيات تطرأ على المحافظة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.