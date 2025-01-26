رئيس بعثة اليد: دودو جاهز ولكن باستور فضل ادخاره لدور الثمانية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد خالد فتحي رئيس بعثة منتخبنا الأول لكرة اليد في كرواتيا، أن أحمد هشام السيد  "دودو" بخير وتعافي من إصابة الركبة التي لحقت به في مباراة كرواتيا.

رئيس بعثة اليد: دودو جاهز ولكن باستور فضل ادخاره لدور الثمانية  

 وكان جاهزا للدفع به في مباراة كاب فيردي اليوم بعدما منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة، ولكن القرار الأخير باجماع الاراء كان ادخار  اللاعب حرصا عليه من قوة الالتحامات العنيفه من مدافعي كاب فيردي.

ودعم باستور المدير الفني الإسباني  بقوة هذا القرار خاصة ان لاعبي كاب فيردي يتمتعون بقوة جسمانية وبدنية كبيرة والخوف من تكرار الاصابه أو تعرضه لدفعه عنيفه، بالإضافة إلى ذلك اكد المدير الفني باستور  ان حاجته للاعب اكثر في مواجهات دور الثمانية ولذلك فضل راحته اليوم واستمرار تجهيزه للمستقبل.

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدًا بعد التتويج بالبطولة العربية لكرة الطائرة

جماهير الزمالك تحتفي بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية للطائرة

تجدر الإشارة إلى ان احمد هشام نجم منتخبنا تعرض لاصابة في الركبة  في مباراة كرواتيا وبذل الجهاز الطبي مجهودا كبيرا من اجل تجهيزه واستعادة خدماته في البطولة بعدما أعدت الأشعة الطبية والفحوصات حاجاته للراحة لمدة أسبوع بعد إصابته بكدمه في الركبة

مواد متعلقة

اللقاني: الزمالك استحق التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة

شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024