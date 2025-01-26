في تقرير مثير للجدل، انتقدت صحيفة سبورت الإسبانية بشدة مساعي أندية الدوري السعودي لاستقطاب المواهب الشابة من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، والتي تعد واحدة من أشهر الأكاديميات الكروية في العالم.

اندية الدوري السعودي تثير غضب برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر الذي كان يهدد برشلونة في الماضي تمثل في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي كانت تقدم عروضًا مغرية بمبالغ ضخمة ورواتب تفوق بكثير ما يستطيع النادي الكتالوني توفيره. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الأندية تعرض امتيازات أخرى، مثل توفير وظائف بأجور مرتفعة لعائلات اللاعبين الشباب.

ولكن الوضع تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الدوري السعودي يشكل التهديد الأكبر في هذا السياق. وأوضحت الصحيفة أن دوري روشن السعودي يتجه الآن لخطف أحد أبرز مواهب الفريق الرديف لبرشلونة، اللاعب أوناي هيرنانديز، في صفقة تقدر قيمتها بستة ملايين يورو، ويأتي ذلك في ظل اهتمام كبير من نادي الاتحاد السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف التقرير أن أندية الدوري السعودي بدأت تستهدف "لا ماسيا" بشكل مباشر، مما يجعل المنافسة على الحفاظ على هذه المواهب الشابة شبه مستحيلة بالنسبة لبرشلونة، خاصة في ظل الإمكانيات المالية الهائلة التي تتمتع بها الأندية السعودية.

ورغم النجاحات التي يحققها برشلونة مؤخرًا من خلال تصعيد لاعبين شباب إلى الفريق الأول، يبدي النادي تخوفه من فقدان المزيد من المواهب في المستقبل لصالح الدوري السعودي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة الكتالونية في الحفاظ على إرث أكاديمية "لا ماسيا" ومستقبل فريقها الأول.