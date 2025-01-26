تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة في الإسكندرية

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الأحد، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مصاحبة، لسقوط أمطار جاءت متوسطة الشدة على أماكن متفرقة من ربوع الإسكندرية.

 

وجاء ذلك تزامنًا مع بداية نوة الكرم والتي جاءت برياح متوسطة الشدة وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ومتوقع استمرارها لمدة 5 أيام على التوالي، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي.

 

 

 وأكد محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

 

وشدد محافظة الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، مكلفًا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

 

 

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