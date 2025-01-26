سقوط أجزاء من عمارة سكنية على سيارات ببنها دون خسائر بشرية

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السيارات المتضررة
السيارات المتضررة

شهدت منطقة أبراج الزهور بمدينة بنها، سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير في إحدى العمارات على سيارتين ملاكي تقف أسفل العمارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بهما، ولم تقع أي خسائر بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط سور بلكونة انهيار سور بلكونة بمنطقة أبراج الزهور ببنها على سيارتين دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انهيار سور بلكونة بمنطقة الفلل على سيارتين مما تسبب في إحداث عدة تلفيات بهما دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مديرية أمن القليوبية مدينة بنها عمارة سكنية سقوط أجزاء

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