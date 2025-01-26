محافظ المنوفية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بشبين الكوم ويقدم تهانيه لأبناء وأهالي المحافظة

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جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفالية الدينية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1446هـ  بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور  ، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية  ، الاستاذ طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، عدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة.
وفي مستهل الاحتفالية، استمع الحضور لتلاوة عطرة من آيات القرءان الحكيم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الاوقاف حول معجزة الإسراء والمعراج وأهميتها، والدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى العطرة التي تذكرنا بعظمة الرسالة النبوية وسمو القيم الإسلامية، مؤكدًا على أنها تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدؤوب لتحقيق الرسالة السامية في جبر الخواطر  والصبر على الشدائد والحفاظ على الأوطان بما يحقق الاستقرار والتنمية.
ووجه محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادات التنفيذية وجموع الأهالي بمناسبة ذكري الاسراء والمعراج، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا العزيز وينعم عليه بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، مؤكدًا على الاستمرار في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل وتذليل العقبات بما يحقق رضا المواطن كونه أولوية أولى على رأس منظومة العمل بالمحافظة.

احتفالية الإسراء والمعراج اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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