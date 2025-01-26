المشدد لخادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنح بالجيزة، بمعاقبة خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها، بالحبس 3 سنوات بعد إدانتهما بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من داخل شقة الفنان بمنطقة الدقي.

 

وحرر تامر محضرًا في قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، واتهم خادمته بسرقة منزله، حيث استولت على مشغولات ذهبية وهاتف محمول وساعتين ومبلغ مالي وبعض المتعلقات من داخل الشقة.


وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخادمة متورطة في أزمة سرقة تامر عبد المنعم، واكتشف الفنان الأمر بعد حصولها على إجازتها السنوية، وتولت النيابة العامة استكمال ومباشرة التحقيقات، مع تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات سرقة تامر عبد المنعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة سرقة تامر عبد المنعم.

 

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