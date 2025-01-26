عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا صباح اليوم مع وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، لبحث تفاصيل صفقة انتقال أحد اللاعبين إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

وبحسب مصادر مطلعة، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال أحمد رضا، لاعب بتروجت، إلى الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف. ويأتي هذا التحرك بعد توصية من إدارة الكشافين في النادي الأهلي، التي رصدت أداء اللاعب المتميز منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويُعد أحمد رضا، البالغ من العمر 24 عامًا، لاعبًا متعدد المهام، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى مركز لاعب الوسط المدافع "6"، وأيضًا الوسط المتقدم "8"، مما يجعله إضافة مرنة ومميزة لصفوف الفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد أتمّ مؤخرًا صفقتين جديدتين، حيث ضم مصطفى العش، المدافع الصاعد من نادي زد، على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع المهاجم السلوفيني نيج جراديسار قادمًا من نادي فيهيرفار المجري.

وقد أتم الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات قيد العش وجراديسار في قائمة الفريق، مع انتظار وصول البطاقة الدولية الخاصة بجراديسار لتسجيله رسميًا لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

تعكس هذه التحركات حرص النادي الأهلي على تعزيز صفوفه بمواهب واعدة ولاعبين ذوي جودة عالية، استعدادًا لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية