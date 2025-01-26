تعليق هالاند على أداء مرموش أمام تشيلسي

يعتقد المهاجم الدولي النرويجي إيرلنغ هالاند أن شريكه الجديد في خط هجوم مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأعوام الأربعة الأخيرة، الدولي المصري عمر مرموش سيكون صفقة "رائعة" بعد ظهوره الأول المثير للإعجاب في المباراة ضد تشيلسي يوم السبت في قمة المرحلة الثالثة والعشرين.

ولعب مرموش أساسيا بعد يومين من انضمامه قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وسجل هدفا ألغي بداعي التسلل (35)، وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن (67) قبل أن يترك مكانه للقائد الدولي البلجيكي كيفن دي بروين (74).

وسجل مرموش 20 هدفا في 26 مباراة مع أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم قبل أن ينتقل إلى مانشستر مقابل 59 مليون جنيه إسترليني هذا الأسبوع.

وفرض هالاند نفسه نجما في المباراة التي قلب فيها سيتي تخلفه بهدف إلى فوز 3-1 بعدما سجل الهدف الثاني وصنع الثالث لفيل فودين، وساهم في ارتقاء فريقه إلى المركز الرابع، على الرغم من البداية المخيبة لوافده الآخر الاوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وتسبب خوسانوف القادم من لانس الفرنسي، في الهدف الأول والوحيد للضيوف عندما حاول إعادة كرة برأسه إلى حارس مرماه البرازيلي إيدرسون لكنها كانت ضعيفة فخطفها السنغالي نيكولاس جاكسون ومررها إلى نوني مادويكي غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (3).

وبعدها بدقيقة مباشرة أفلت خوسانوف من الطرد إثر عرقلته جناح سيتي السابق كول بالمر المنفرد لكن لحسن حظه نال البطاقة صفراء (4).

وقال هالاند عن الدولي المصري "أعتقد أنه في الشوط الأول كان بإمكانكم أن تروا أنه يمتلك شيئا خاصا. من الواضح أن هذا هو السبب وراء شراء مانشستر سيتي له، الأمر يتعلق بمنحه الثقة. سيكون لاعبا رائعا بالنسبة لنا".

وتابع "لقد قدم منتصف موسم أول مذهلا مع أينتراخت فرانكفورت. نأمل أن يقدم الشيء نفسه في النصف الثاني من الموسم بالنسبة لنا".

ويواجه سيتي أسبوعا صعبا حيث يتعين عليه الفوز على كلوب بروج البلجيكي على أرضه يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لتجنب الخروج المبكر، قبل السفر إلى لندن لمواجهة أرسنال في الدوري الممتاز في نهاية الأسبوع المقبل.

ويأمل هالاند أن يتمكن فريقه من مواصلة التقدم بعد فوزه الرابع في خمس مباريات بالدوري.

وقال "عندما بدأنا المباراة بهذه الطريقة كان الأمر صعبا، لكننا لعبنا بشكل جيد جدا وواصلنا اللعب بقوة، واصلنا الضغط وكان الأمر نفسه في الشوط الثاني. في النهاية هذا ما نحتاج إلى القيام به".