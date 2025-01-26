عبدالمنعم يُزين قائمة نيس لمواجهة أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف فرانك هايس مدرب نيس، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أولمبيك مارسيليا، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نيس يواجه مارسيليا في الليج آن

وأعلن نادي نيس عبر موقعه الرسمي قائمة الفريق لمواجهة مارسيليا، وشهدت القائمة ظهور المدافع المصري محمد عبد المنعم.

وتنطلق أحداث المواجهة اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر.

ويستضيف ملعب أليانز ريفييرا، مباراة نيس ضد أولمبيك مارسيليا، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الليج آن، تحت صافرة الحكم الفرنسي إريك واتلييه.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، برصيد 30 نقطة، من 18 مباراة، بينما ياتي أولمبيك مارسيليا في وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس وأولمبيك مارسيليا في الليج آن

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد beIN SPORTS 4 hd.
 

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