عاجل - تطورات جديدة بشأن الحرب على غزة ومجازز الاحتلال مستمرة

شهيدان و16 مصابا جراء اعتداء الاحتلال على النازحين المنتظرين العودة لشمال غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهيدان و16 مصابا جراء اعتداء قوات الاحتلال على آلاف النازحين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة".

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، الذي يمثل مخالفةً وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس، أن الاحتلال يتلكأ بذريعة المحتجزة أربيل يهود، رغم أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها.

وحمّلت الحركة جيش الاحتلال مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، مؤكدة التواصل مع الوسطاء بكل مسؤولية للتوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين.

واحتشد آلاف النازحين في وسط غزة استعدادًا للعودة إلى شمال القطاع، وقضوا ليلتهم على قارعة الطريق وافترشوا الأرض، بانتظار أن يوافق الاحتلال على مرورهم كما كان متفقًا عليه، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع من الاقتراب من حاجز نتساريم، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من يقترب منه.