الكاتبة ريم مراد تطرح رواية "إليك أنتمي" في معرض الكتاب

طرحت الكاتبة ريم مراد أحدث أعمالها الروائية بعنوان "إليك أنتمي" بمعرض الكتاب الدولي الذي تقام فاعلياته ما بين ٢٣ يناير ل ٥ فبراير الجاري. وتعتبر رواية "إليك أنتمي" هي رابع كتبها وروايتها الثانية بعد نجاح روايتها الأولى "اجتياح".

الكاتبة ريم مراد



وقالت ريم مراد عن روايتها بأنها رواية تُثير التساؤلات بدواخلنا ونحن نتتبَّع بطلَتَها من زمانٍ إلى زمانٍ ومن مكانٍ إلى مكان، حتى تصِل بِنا إلى الإجابة عن تساؤل لِمَن نقولُ: "إليك أنتمي".

وأضافت، رواية "إليك أنتمي" استوحيتها من قصة قصيرة كتبتها بعنوان "الجرس"، قصة قصيرة مليئة بالأحداث والشخصيات وشعرت إني ظلمتها عندما تركتها حبيسة في ملف قصصي القصيرة وبالفعل تحولت إلى رواية "إليك أنتمي".



ريم مراد، بدأ حبها للكتابة منذ الصغر فكانت بدايتها بكتابة مجموعة من القصص القصيرة التي حصدت اعجاب الكثيرون وجوائز كثيرة. ولكن رحلة الكتابة الاحترافية لريم بدأت في الأربعين من عمرها بطرح كتاب بعنوان " يوميات أم طالع حبابي عِنيها" عام ٢٠١٣ والذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث طبع منه ١٠ طبعات وظل في قائمة الأعلى مبيعا في أغلب المكتبات وهو كتاب أدب ساخر عن يوميات أم مع أولادها ومغامرتهم، وقد شجعها هذا النجاح لتقديم العمل الثاني لها كتاب "ستات ورجالة طالع حبابي عينهم" في ٢٠١٤ كجزء ثاني لكتابها الأول وهو عن العلاقات بين الرجل والمرأة ونتاج اختلاف طباعهم بطريقة كوميدية ساخرة. بعد ذلك قررت ريم العمل على أول رواية لها في عام ٢٠١٧ بعنوان "اجتياح" والتي تقدم سرد واقعى لحياة سيدة فى منتصف العمر تتعرض لصدمة في حياتها الزوجية وتتقوقع لفترة ثم تبدأ من جديد لتقاوم وتبحث عن ذاتها وتجد شغفها الذي ضاع منها، وقد وصل نجاح الرواية لترشيحها من قبل الأطباء النفسيين لمرضاهم ليتخطوا مرحلة ما بعد الصدمة لما تحمله من أمل.

وفي عام ٢٠٢٥ بعد قفلة كاتب اصابت الكاتبة وعطلت إنهاء الرواية لفترة طويلة تم طرحها اخيرا: رواية "إليك أنتمي" أحدث أعمال ريم مراد التي تدور في أزمنة كثيرة وأبطال كثيرون وتنتقل بين الرومانسية والفانتازيا.