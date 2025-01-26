فضل صيام يوم الإسراء والمعراج 2025 وأفضل الأدعية في ليلة 27 رجب

فضل ليلة الإسراء والمعراج 2025

ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق 27 رجب من كل عام هجري، تعتبر إحدى الليالي المباركة التي يحتفي بها المسلمون حول العالم، فهي ذكرى المعجزة الكبرى التي أُسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج إلى السماوات العلا، ليلة تجلت فيها مكانة النبي وفضله، وحملت فرض الصلاة للمسلمين كركن أساسي من أركان الدين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 من مغرب يوم الأحد 26 يناير 2025، الموافق 26 رجب 1446هـ، وتستمر حتى فجر يوم الإثنين 27 يناير 2025.

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج 2025

صيام يوم 27 رجب، الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، يدخل ضمن صيام التطوع الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، حيث يجوز للمسلمين صيام هذا اليوم احتفاءً بمعجزة الإسراء والمعراج وشكرًا لله على نعمته في فرض الصلاة، وذلك بناءً على الحديث النبوي الشريف: "من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا".

الأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

إحياء هذه الليلة بالدعاء والتضرع من أهم العبادات المستحبة، ويمكن للمسلمين الدعاء بما يشاءون من الخير لأنفسهم وللأمة، ومن الأدعية المستحبة:

دعاء طلب المغفرة:

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

دعاء تفريج الكرب:

"اللَّهُمَّ كَمَا جَعَلْتَ هذه الليلة بدايةً لفرح رسولك ﷺ، اجعلها لنا نهاية لكل حزن وألم، واملأ قلوبنا بالسعادة والرضا".

دعاء الشفاء والرزق:

"اللَّهُمَّ لا تَدَعْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا فَقِيرًا إِلَّا أَغْنَيْتَهُ، وَلَا دَاعِيًا إِلَّا اسْتَجَبْتَ لَهُ".

أهمية الإحياء بالعبادات والطاعات

في ليلة الإسراء والمعراج، يستحب الإكثار من الصلاة، قراءة القرآن، التسبيح، والاستغفار، إضافة إلى الدعاء لله بالمغفرة والتقرب إليه، فهي ليلة عظيمة يفضل فيها أن يغتنم المسلمون هذا الوقت للتضرع إلى الله بقلوب خاشعة.