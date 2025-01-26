" إعادة تشكيل مستقبل نزاهة البحث العلمي".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

محافظات
الندوة
الندوة

تشهد  مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالاشتراك مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا،  بعنوان "كيف تقوم عمليات سحب الأبحاث من النشر في إعادة تشكيل مستقبل نزاهة البحث العلمي" ويأتي ذلك يوم الخميس القادم  من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً على "تطبيق زووم".

وتقدم "الوبينار"  ابتهال الدمرداش، أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس والمدرب في مجال أخلاقيات البحث العلمي في عدة برامج محلية ودولية ولديها أكثر من 100 بحث متخصص في مجال العلوم الطبية "تخصص أدوية وسموم" والتي تم نشرها في المجالات العلمية الدولية المرموقة، كما أنها محرر ومحكم لعدة مجالات دولية.

وكانت قد حصلت  "الدمرداش" على العديد من الجوائز العلمية وشهادات التقدير، وجاء أهمها في عام 2010 حيث فازت بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية والتي تمنحها الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا.

وحازت في عام 2011  على جائزة الاتحاد الأفريقي للتميز العلمي المعروفة باسم جائزة "نكروما" وفي عام 2012 حصلت على مشروع تعاون دولي مشترك بين "مصر وجنوب إفريقيا" لاستكشاف بعض الأدوية المضادة لتليف الكبد، وخاصة في حالة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "سي".

وفازت في عام 2013 بجائزتين من جوائز مصر الخير للنشر الدولي وفي عام 2018 فازت بمنحة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا "STDF" لإنشاء أول مركز للتميز في بحوث ما قبل السريرية والتحويلية في مصر وذلك بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

‏ ونالت "الدمرداش"  جائزة جامعة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الطبية، وفي 2020 تم اختيارها ضمن قائمة جامعة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم وعلى مدار خمس سنوات حتى الآن.

وجدير بالذكر أن ظاهرة سحب الأبحاث العلمية من المجالات بعد نشرها قد شغلت الأوساط العلمية في العالم، وتحتل مصر حاليًا المركز الأول في قارة إفريقيا والمركز الثاني بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط والمركز الخامس عالميًا من حيث عدد مسحوبات المقالات العلمية وفقا للإحصائيات المنشورة الحديثة.

ويهدف هذا "الوبينار" إلى التعرف على أسباب هذه الظاهرة من خلال استعراض ما تم سحبه من أبحاث على مدار أكثر من عشر سنوات مع التركيز على وضع مصر دوليًا واقليميًا، بالإضافة إلى تحليل جميع العوامل والأسباب التي أدت إلى سحب الأبحاث، أخذين في الاعتبار المؤسسات والجامعات المصرية بشكل خاص.

  ويعرض الموضوع  الجوانب المختلفة لكيفية تفادي حدوث هذه الظاهرة على مستوى المؤسسات والأفراد
وهذا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة العلمية والارتقاء بمعايير البحث العلمي.

 

2010 اخلاقيات البحث العلمى أخلاقيات البحث 2011 الاجتماع اشتراك الأدوي التهاب الكبد الوبائي التحول الاجتماعي التهاب الكبد التكنولوجي الجهود المبذولة الخامس الخامسة الخميس الخميس القادم الدولي الدول العرب الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا الشبكة العربية العلوم والتكنولوجيا المجالات العلمية العلوم الطبية المركز الموضوع المركز الخامس المختلف المؤسسات الكبد الوبائي برامج المضادة المصرية بمكتبة الإسكندرية تطبيق زووم تشجيعية تكنولوجيا جائزة الدولة التشجيعية تكنولوجي جامعة عين شمس جامعة ستانفورد جامعات جائزتين جائزة الدولة دول الشرق شبكة العربية شهادات التقدير عام 2011 عام 2018 علماء العالم عام 2013 في المجالات العلمية لمركز الخامس كلية الصيدلة جامعة عين شمس مكتبة الاسكندرية ندوة بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس

مواد متعلقة

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية.. يؤكد على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

خلال ندوة بالإسكندرية الإعلامية اسما إبراهيم: لا يمكن استبدال المذيع البشري بالذكاء الاصطناعي فهو بلا روح

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري وعيد الشرطة المصرية ال73 والـ 25 يناير

مدحت العدل: عمرو دياب أثر بحياتي وكان سببا بإنطلاقتي لفيلم "آيس كريم في جليم"

تخفيضات تصل إلى 50% على السلع بمبادرة كلنا واحد بالإسكندرية بمناسبة عيد الشرطة

نتائج مبشرة بالخير.. العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري