لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا" لـ 28 يناير

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا"..  لجلسة 28 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

 

الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة النيابة العامة انضمام لجماعة ارهابية بـ خليه داعش قنا تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية تعطيل احكام الدستور جماعة إرهابية خلية داعش خلية داعش قنا مرافعة النيابة العامة

مواد متعلقة

لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 37 متهم بخلية داعش سيناء لـ 5 أبريل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - تحذير مهم من "مياه الشرب" لمواطني الإسكندرية

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة