حجز إعادة محاكمة متهم بإذاعة أخبارًا وإشاعات كاذبة عن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير



قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز اعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد ياسر علي عبد الحفيظ المتهم رقم 24 بأمر الإحالة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.. لجلسة 25 فبراير للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.



كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.



حصلت الفجر علي نص التحقيقات في اتهام 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

حيث ثبت من مشاهدة النيابة العامة للقاء الذي أجراه المتهم الثامن عشر / أحمد طه محد ثابت طه القاضي مع المتهم الثالث عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته – على قناة الجزيرة - أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بتلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم للنظام القائم، وأن النظام القائم بالبلاد أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقًا لمصلحة ما وصفه بالكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب، وأورى أن مؤسسات الدولة تمارس الإرهاب على المحكومين كإرهاب جماعة الإخوان مشككا في نسبة الإرهاب إلى تلك الجماعة، واصفًا المودعين بالسجون منهم بالمظلومين، كما أثنى على جماعة الإخوان وأغراضها ومؤسسها، وروج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية بتقريره تورية بأن العمليات الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها.

واللقاء الذي أجري مع المتهم الثالث / عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد – وأذيع على قناة أون في غضون عام ٢٠١١ – إقراره فيه بانضمامه لجماعة الإخوان وآخرين منهم نجله المتهم الثاني عشر للقاء الذي أجري مع المتهم الثالث/ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد إذاعته - على قناة بي بي سي نيوز – أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد منها ادعاؤه بارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الاختفاء القسري، وبأن إبرام اتفاقية تيران وصنافير أمر يخدم مصالح إسرائيل. رماية -

وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام تطابق بصمة صوت المتهم الثالث وصورته مع صوته وصورته بالمشاهد المرئية المسموعة.

كانت قد حصلت" الفجر " علي قائمة أسماء الـ 25 متهمًا علي رأسهم عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد علي القصاص ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان المسلمين، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وأشاعوا كذبًا إرتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري.

وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.

