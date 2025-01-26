جولة تفقدية..محافظ الإسكندرية بسوق اليوم الواحد بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي

محافظات
بوابة الفجر

 

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية لتفقد "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبو يوسف بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة إقامة "سوق اليوم الواحد" على مستوى الأحياء، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام السوق الذي يقام مدار يومي السبت والأحد وسط إقبال كبير من المواطنين، ويضم 24 باكية على مساحة 300 متر، حيث يتم بيع أنواع مختلفة من المنتجات والسلع الأساسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الأخرى.

 وتفقد المحافظ  الخدمات المجانية التي يتم تقديمها لرواد السوق من خدمات صحية في إطار مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات مرافق تابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.

وحرص محافظ الإسكندرية على الاطمئنان من رواد السوق عن مدى رضاهم عن مدى جودة وتوافر المنتجات والسلع  بمقارنتها بالأسعار المعروضة، مستمعًا إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين، موجهًا رئيس الحي والجهات المختصة بالتعامل الفوري مع تلك الشكاوى.

IMG-20250126-WA0108
IMG-20250126-WA0108
IMG-20250126-WA0110
IMG-20250126-WA0110
IMG-20250126-WA0116
IMG-20250126-WA0116
00 مليون صحة أحمد خالد حسن أحمد خالد حسن سعيد 100 مليون صحة أسواق اقبال كبير من المواطنين الأساسية التعامل الفوري الخدمات المجانية السلع الاساسية السلع الأساس الجهات المختصة القيادة السياسية الفريق أحمد خالد حسن المواطنين بجودة عالية جولة تفقدية خدمات صحية جولة ميدانية سوق اليوم الواحد شركة مياه الشرب شكاوى ومطالب كاهل المواطن كاهل المواطنين مبادرة 100 مليون صحة محافظ الإسكندرية من المواطنين مطالب المواطنين

مواد متعلقة

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية.. يؤكد على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

خلال ندوة بالإسكندرية الإعلامية اسما إبراهيم: لا يمكن استبدال المذيع البشري بالذكاء الاصطناعي فهو بلا روح

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري وعيد الشرطة المصرية ال73 والـ 25 يناير

مدحت العدل: عمرو دياب أثر بحياتي وكان سببا بإنطلاقتي لفيلم "آيس كريم في جليم"

تخفيضات تصل إلى 50% على السلع بمبادرة كلنا واحد بالإسكندرية بمناسبة عيد الشرطة

نتائج مبشرة بالخير.. العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024