مدرب القادسية: أحترم الهلال ولكنني لا أخشى سوى من زوجتي

أكد الإسباني ميشيل غونزاليس، المدير الفني لفريق القادسية، أنه يحترم الهلال لكنه لا يخشاه، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الطرفين الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غونزاليس، في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة: «الهلال فريق مميز ولديه إمكانيات عالية، سواء على صعيد الفردي أو الجماعي، كما أن مدرب الهلال خورخي خيسوس يملك خبرة كبيرة وسجلًا حافلًا بالانتصارات».

وأضاف: «مع ذلك، فإن الهلال سيواجه فريقًا طموحًا لا يخشى أحدًا ويمر بأفضل حالاته».

وأكد المدرب أن الأداء في مباراة كهذه يعتمد بشكل أساسي على فريقه، مشيرًا: «سنتعامل مع المباراة كالعادة من خلال محاولة تقديم أفضل أداء ممكن سعيًا لتحقيق الفوز. نتمنى أن تكون مواجهة رائعة ونضيف انتصارًا كبيرًا لسجلنا من أجل النادي والجماهير».

وأشاد غونزاليس بإمكانيات لاعبي فريقه، قائلًا: «لدينا لاعبون ممتازون في جميع المراكز، وهذا يمنحنا الدافع لتحقيق نتيجة وأداء جيدين. كما أؤكد دائمًا، نحترم جميع الخصوم ولكن ليس لدينا ما نخشاه».

وعن الجانب الدفاعي، أوضح المدرب: «من الطبيعي أن تضع في الحسبان أن الهلال سيهاجم، إلا أن القادسية يملك إمكانات دفاعية عالية. من المتوقع أن ندافع من دون كرة في حالات كثيرة، ولدينا استراتيجية لتنظيم خط دفاعنا حتى ونحن في حالة هجوم».

وعلى صعيد المواجهات السابقة، أشار غونزاليس: «تمكنا من تقديم أداء كبير أمام فرق مقدمة الترتيب هذا الموسم. رغم أن الهلال لديه دفاع بجودة عالية، فإن فريقنا متميز في هذا الجانب كما تُظهر الأرقام، وفريقنا يعرف كيف يهاجم أيضًا».

وبطريقة مازحة، أضاف: «عمري كبير كفاية، لذا لا يوجد شيء أخاف منه. ربما الشيء الوحيد الذي أخشاه عندما تنظر إلي زوجتي! لكن دعوني أوضح، عدم الخوف لا يعني عدم احترام الخصم. فريقنا متواجد في المسابقة من أجل منافسة الفرق الأخرى. نريد أن نكون مثل الهلال أو أفضل».

وعن الغيابات، كشف المدرب: «جيري أفري لن يوجد أمام الهلال؛ فهو لم يسجل بعد، لذا سيكون خارج قائمة المباراة. عدد اللاعبين الأجانب مكتمل في الفريق، وحتى اللحظة الحالية لن ينضم أحد ولن يرحل آخر»، وتابع مازحًا: «لكن أفضل خبر هو أن المدرب مستمر».

وأضاف: «ناهيتان نانديز وجهاد ذكري غابا عن المواجهة الماضية، ومشاركتهما أمام الهلال غير أكيدة. نتمنى أن يكون فريقنا مكتملًا وكذلك الهلال، لأن جاهزية جميع اللاعبين تمنحك مباراة أفضل».

وتطرق غونزاليس للحديث عن غياب مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش عن اللقاء، موضحًا أنه «مهاجم صندوق مميز. لم أرَ لاعبًا مثله على مستوى العالم فيما يتعلق باستغلال أنصاف الفرص».

وأتم: «لكن بديله ماركوس ليوناردو لديه إمكانات ممتازة. صحيح أنه ليس في مستوى ميتروفيتش، إلا أنه يستطيع تسجيل الأهداف».