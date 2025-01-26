عاجل.. حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني بـ " أحداث ميدان لبنان " للنطق بالحكم



قررت الدائرة الثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. حجز إعادة إجراءات محاكمة إسلام محمد أحمد المتهم بالتظاهر وإثارة الشغب وحيازة الخرطوش والألعاب النارية وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 22739 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث ميدان لبنان " وذلك لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 7 أبريل 2016 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.



وأشارت التحقيقات، التى باشرتها النيابة العامة، إلى أن المتهمين في هذة القضية تظاهروا بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، كما أنهم حازوا ألعابا نارية، وأسلحة خرطوش والذخيرة المناسبة لها.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 22739 لسنة 2014، والذين تم ضبطهم فى ميدان لبنان بالمهندسين، تهم التظاهر دون تصريح، التجمهر، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل حركة المرور والمواصلات، وحيازة خرطوش وألعاب نارية.