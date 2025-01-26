بمشاركة رئيس الوزراء في التقييم.. "طلاب الإسكندرية يحصدون 2.2 مليون جنيه في مسابقة GEN Z 2024"

حصلت فرق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، على جوائز مالية تصل إلى 2.2 مليون جنيه في مسابقة «GEN Z 2024»، والتي تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية.

وفاز المهندس أحمد عبد الباسط، من ذوي الهمم، وفريقه ARD بجائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه عن ابتكارهم جهازًا يساهم في تخفيف معاناة مرضى الإصابات الحركية.

ويتميز هذا الجهاز بقدرته على قياس استجابة العضلات ونبضات القلب، حيث يتدخل بشكل أوتوماتيكي في حالات الطوارئ، مما يعكس التزام الفريق بتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى.

كما حصل فريق "Golden Eagle" من قسم نظم المعلومات بكلية الإدارة والتكنولوجيا مصر الجديدة على جائزة مالية قدرها 700 ألف جنيه، وذلك عن مشروعهم الذي يعتمد على صناعة ملابس من نبات «البامبو»، مما يعكس روح الابتكار والاستدامة لدى الشباب المصري.

وشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تقييم مشاريع المتأهلين للمرحلة النهائية لمسابقة «GEN Z»، ضمن جهوده لدعم وتشجيع طلاب الجامعات على الابتكار وريادة الأعمال، في إطار تنفيذ سياسة الدولة لدعم المبتكرين والنوابغ في الجامعات المصرية.

وجدير بالذكر أن برنامج «GEN Z» يعد الأكبر في ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي بين طلاب الجامعات في مصر.