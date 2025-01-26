فنزويلا تبحث الاستفادة بالخبرات المصرية في الحفاظ مجال حفظ وترميم الآثار

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد أرنستو بيياجاس بولخاك وزير الثقافة بجمهورية فنزويلا والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الحالية الرسمية لمصر، وذلك لبحث تعزيز وتنمية أطر التعاون بين البلدين في مجال الآثار وتعريف الشعبين المصري والفنزويلي بثقافة وحضارة كل منهما ولا سيما في ظل شغف الشعب الفنزويلي بالحضارة المصرية العريقة.

فنزويلا تبحث الاستفادة بالخبرات المصرية في الحفاظ مجال حفظ وترميم الآثار

وقد حضر اللقاء، السفير ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسيد أنخيل إيريرا وزير مفوض بسفارة فنزويلا بالقاهرة، والسيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا وما تشهده من احترام وتعاون متبادل في مختلف المجالات ولا سيما السياحة والآثار.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها، حيث أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن رغبة حكومته في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، رحب السيد شريف فتحي بذلك معربًا عن استعداد الوزارة للتعاون من خلال تنظيم برامج تدريبية للآثاريين بجمهورية فنزويلا في مصر أو في فنزويلا.

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