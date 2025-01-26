تأجيل محاكمة إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط في قضية تسريب صوتي للحكم محمد عادل لـ 2 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، والصحفي أحمد عبد الباسط، رئيس تحرير البرنامج، إلى جلسة 2 فبراير، للاطلاع على اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

تفاصيل القضية

أحالت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية نشر تسريب صوتي تضمن حوارًا بين الحكم محمد عادل وحكم غرفة الفيديو محمد سلامة "ميدو"، وتم بثه عبر إحدى القنوات الفضائية.

التسجيل المسرب أثار جدلًا واسعًا، خاصة أنه تزامن مع قرارات مثيرة للجدل خلال المباراة، حيث احتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء.

ردود الفعل

أكد الحكم محمد عادل أن التسريب الصوتي مفبرك، وأعلن عزمه تقديم بلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الواقعة

من جهته، أوضح إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أن التسجيلات تم تداولها بعد 48 ساعة من المباراة، وهي قيد التحقيق حاليًا لتحليلها وتحديد المسؤولين عن التسريب.