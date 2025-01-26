افتتاح سينما ليلى بافلام مسابقة سينما الطفل بمهرجان الإسكندرية

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي غدًا الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ اولى لقاءات سينما "ليلي" في تمام الثانية عشر ونصف ظهرًا.

ويأتي هذا اللقاء بتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وبحضور السيد الأمير أباظة الكاتب والناقد ورئيس الجمعية والمهرجان.

وأشار المركز في بيان له إلى إنه تم اختيار اسم "سينما ليلى" لنادي السينما والذي سيقدم أفلام للكبار وللأطفال تأكيدًا على حقيقة تاريخيّة واحياءً لتراث المنطقة التي يوجد فيها المركز حيث أن اول ستوديو لتصوير الافلام في مصر كان في منطقة "باكوس" ستوديو مزراحي لصاحبه "توجو مزراحي" كما انشئ "توجو" بجانبه اول صالة عرض بمصر وشركة إنتاج وبعد هجرته إلى إيطاليا تحول المكان إلى عدة انشطة منها سينما سميت باسم "ليلى".



وجدير بالذكر ان سينما "ليلى" سوف تنظم عروض افلام غير تجارية وبالتعاون مع عدة جهات إلى جانب تنظيم نشاطات اخرى لها علاقة بفنون السينما.



ويأتي اللقاء ضمن أنشطة برنامج نصف العام وسيديره ويقدمه الناقدة نرمين جودة وسيقدم من خلاله ثلاث أفلام تم عرضها بالدورة الاخيرة لمهرجان الإسكندرية وهي أفلام تناقش فكرة الوطن والأسرة مشيرة إلى فكرة الولاء والانتماء وكذلك كيفية التعرف على المهارات الشخصية وكيفية توظيفها في المكان المناسب للاستفادة منها.