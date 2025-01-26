إجازة نصف العام.. مختصون ينصحون الطلاب عبر «الفجر»: «قضوها في معرض الكتاب»

ورش عمل وفاعليات وأنشطة

في وقت تتزامن فيه إجازة نصف العام الدراسي مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، أتيحت فرصة أمام الطلاب لاستغلال تلك العطلة في القراءة والاستفادة من فعاليات معرض الكتاب.

ويقام معرض الكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 24 يناير 2025 ويستمر حتى 5 فبراير وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية الذي يقع بالقرب من جامع المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وانطلقت إجازة نصف العام الدراسي 2024 – 2025 يوم 25 يناير ومستمرة حتى الخميس 6 فبراير 2025.

كيف يتم استغلال الإجازة؟.. نصائح هامة للطلاب وأولياء الأمور

وفي هذا الشأن، قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنه يجب استغلال فترة إجازة نصف العام في تواجد الطلاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، داعية الأهالي لاصطحاب أبنائهم والذهاب للمعرض والاستفادة من فعاليات وزارة التربية والتعليم وكذلك الجامعات.

ماذا يقدم معرض الكتاب للطلاب؟.. ورش عمل وفاعليات وأنشطة

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الفجر» أن الجميل في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 أنه مناسب لجميع الأعمار فالأطفال والمراحل التعليمية الأولى لديهم ما يناسبهم داخل المعرض مثل: ورش العمل والعديد من الفاعليات والكتب التي تناسب أعمارهم، وحتى باقي المراحل التعليمية مثل الإعدادية والثانوية يوجد ما يناسبهم حيث توجد كتب تتعلق بصميم دراستهم بالإضافة إلى الثقافة بشكل عام والكتب المتعلقة بالحياة بشكل عام سواء الأدبية والصحية والنفسية وغيرها.

عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

ونصحت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور الطلاب بالذهاب إلى معرض الكتاب لأنه يوجد به أنشطة فنية وتفاعلية خاصة في صالة الطفل التي تتضمن العديد من الورش القولية والورش التوعوية الخاصة بحقوق الطفل ومخاطر الانترنت والورش الفنية وورش إعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى ورش الحكي النوعوية تتمثل في الاسعافات الأولية التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.

واختتمت: «لا بد من الاستفادة من إجازة نصف العام بتخصيص جزء منها للذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والجزء الآخر بالاستفادة من الرحلات والذهاب للمعالم الأثرية والتاريخية داخل مصر، وغيرها من المناطق التي تجذب آلاف الزوار من مختلف دول العالم».

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن الدولة المصرية مشكورة تحدد دائمًا معرض الكتاب خلال إجازة نصف العام ليكون عليه إقبال من قبل الطلاب والشباب وهو ما ظهر في الساعات الأولى من انطلاقه.

وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن معرض الكتاب فرصة لقراءة الطلاب الكتب التي تثقفهم داخليا وخارجيًا، ناصحًا الطلاب بقراءة الكتب التي يحبونها دون الإلتزام بنوع معين لأن القراءة تمنح الطلاب دفعة معنوية وثقافية للطلاب في المدارس والجامعات.

الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي

ودعا الدكتور مجدي حمزة أولياء الأمور أن يصطحبوا أبنائهم في زيارات لمعرض الكتاب لأن طلاب المراحل الدراسية الأولى يحتاجون من يشجعهم على الذهاب للمعرض على عكس طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تجديد خلايا المخ لدى الطلاب مما يجعلهم قادرين على التفكير مرة آخرى فيما ينتظرهم بالمستقبل سواء البعيد أو القريب.

واستطرد: «ويمكن لأولياء الأمور أن ينظموا مسابقات بين الأبناء مثل أن من يشتري كتاب ويقرأه ويلخصه أو يحلله من خلال بحث سيتم منحه مكأفاة أو جائزة ممكن يجعل الطلاب والطالبات يقبلوا على القراءة بشكل تشويقي.. وياريت الأب والأم يناقشوا الطلاب في الكتب بهدوء ومعرفة انطباعهم عن الكتب».