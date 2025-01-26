الإصابة تحرم بايرن ميونخ من خدمات نجمه

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

خسر بايرن ميونيخ جهود لاعب وسطه ليون غوريتسكا لـ«بضعة أيام» بسبب إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها، السبت، في الفوز على فرايبورغ 2 - 1 في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن، الأحد.

واضطُرّ غوريتسكا إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة التي أكدتها الفحوص، ما سيجبره على الابتعاد عن فريقه الذي يفتقد أصلًا كثيرًا من اللاعبين، وعلى رأسهم الفرنسي دايو أوباميكانو الذي غاب عن لقاء السبت، والكندي ألفونسو ديفيس الذي خرج مصابًا في الخسارة القاسية أمام فينورد روتردام الهولندي 0 - 3، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

txt

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

txt

أنشيلوتي يثني على ريال مدريد ومبابي بعد تجاوز عقبة بلد الوليد

وتحدثت تقارير عدة عن إمكانية رحيل غوريتسكا (29 عامًا) عن بايرن بعد وصول البرتغالي جواو بالينيا، لكن إصابة الأخير فتحت الباب أمامه للعودة إلى التشكيلة الأساسية لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي يتصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

ويحتل النادي البافاري المركز الخامس عشر في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، لكن بفارق نقطة فقط عن المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، وذلك قبل الجولة الختامية التي يلتقي فيها، الأربعاء، مع ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

مواد متعلقة

"منبوذ" برشلونة يقترب من الانضمام إلى فنربخشة التركي

اندية الدوري السعودي تثير غضب برشلونة

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024