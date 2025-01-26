"المعجزة الإلهية ليلة الإسراء والمعراج "تعرف على الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

تعرف على الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج"..أسرار ليلة الإسراء والمعراج: موعدها وأهم الأعمال المستحبة".

ليلة الإسراء والمعراج ليلة مباركة تمس قلوب المسلمين

تعد ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي الإسلامية، فهي ليلة السمو الروحي التي عرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حاملًا رسالة السماء.

ويترقب المسلمون حول العالم حلول هذه الليلة لعام 1446 هـ، التي توافق مساء الأحد 26 رجب وحتى فجر الاثنين 27 رجب 1446 هـ (27 يناير 2025).

ما الذي يميز هذه الليلة؟ ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج هي فرصة للتأمل والتقرب إلى الله بالدعاء والعبادات.

رغم عدم وجود أدعية مخصصة لها، إلا أن أبواب السماء تُفتح لكل دعاء صادق.

يمكن للمسلمين التضرع إلى الله بالدعاء بما يجول في قلوبهم، مثل:

• "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وفرّج همومنا، وأكرمنا بالخير والبركات."

• "يارب اجعلنا من المرحومين في هذه الليلة المباركة، وامنحنا السعادة والسكينة في الدنيا والآخرة."

• "اللهم اجعل هذه الليلة نورًا لأرواحنا، وارزقنا رضاك وعتقًا من النار."

الإسراء والمعراج

موعد الدعاء وأهمية الأعمال الصالحة في ليلة الإسراء والمعراج

تبدأ الليلة من غروب شمس يوم الأحد وتنتهي مع فجر الاثنين.

يُستحب أن يكثر المسلم من الدعاء والتقرب إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة، إلى جانب أداء الأعمال المستحبة التي تُضفي قيمة على هذه الليلة العظيمة.

تعرف على الأعمال مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

✓ الصيام: يُستحب صيام يوم 27 رجب، احتسابًا للأجر.

✓ الإكثار من الدعاء: سواء كان لنفسك أو لأحبابك أو للمسلمين عمومًا.

✓ الصدقة: تقديم المال، الطعام، أو المساعدة للفقراء والمحتاجين.

✓ خدمة الناس: السعي لتلبية حوائج الآخرين يعكس روح التكافل التي يدعو إليها الإسلام.

أجواء روحانية خاصة في ليلة الإسراء والمعراج

تأتي ليلة الإسراء والمعراج لتذكّر المسلمين بأن الله قريب منهم، يسمع دعاءهم ويستجيب لمن أخلص النية.

إنها دعوة للتأمل في العلاقة مع الله وتجديد العهد بالطاعات والعبادات والتقرب إلي الله بالدعاء والأعمال الصالحة.