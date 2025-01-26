كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة

الفجر الفني
كاظم الساهر وأحفاده
كاظم الساهر وأحفاده

 

 

شارك النجم الكبير كاظم الساهر متابعيه لحظة عائلية مميزة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، حيث نشر صورة تجمعه مع حفيدتيه “آية” و”سنا”، وعلق قائلًا: “يا هبة ربي من السما وأجمل هدية”.

 

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية متألقة


على الصعيد الفني، أضاء القيصر سماء مهرجان العلمين الجديدة بحفل كبير أقيم في 18 يوليو الماضي، جذب حضورًا كبيرًا من عشاقه، كما أمتع جمهوره في حفلة أخرى أقيمت في التجمع خلال شهر يونيو.

 

عودة كاظم الساهر للساحة الفنية كانت مبهرة، حيث طرح ألبومه الجديد “مع الحب” بعد غياب استمر 8 سنوات، ويتألف الألبوم من 13 أغنية، من أبرزها: “يا وفية”، “معك”، “بيانو”، “تاريخ ميلادي”، و”تراني أحبك”. يعكس الألبوم مزيجًا من المشاعر العميقة والألحان الراقية التي لطالما تميز بها القيصر.

 

وفي مبادرة إنسانية ملهمة، أطلق الساهر أغنية عالمية بعنوان “Hold Your Fire”، وتهدف الأغنية لدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال، مؤكدة على دور الموسيقى كأداة لنشر السلام، كما أن الأغنية من ألحانه، وكلمات توم لو، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية.

 

بمشاعره الدافئة وألحانه الفريدة، يواصل كاظم الساهر إلهام العالم من خلال فنه الذي يجمع بين الحب والإنسانية.

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