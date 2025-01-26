عاجل - إسرائيل تسعى لتنفيذ مخططات استيطانية كبرى في القدس المحتلة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشاريع الاستيطان في قلب القدس المحتلة ظلت حبيسة الإدراج خوفًا من ملاحقة المؤسسات الدولية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كون الاستيطان يعتبر غير شرعي في القدس المحتلة والضفة الغربية ولكن مع تولي ترامب الإدارة الأمريكية مرة أخرى أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها تنفيذ 3 مخططات استيطانية.

أول المخططات في حي شرفات بيت صفافا جنوب القدس

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أول المخططات الاستيطانية سيكون في حي شرفات بيت صفافا جنوب القدس المحتلة بواقع ما يزيد عن ألف وحدة استيطانية بالإضافة إلى بناء مدرسة دينية تخدم الحريديم، أما المخطط الأكبر سيقام على بعد  أمتار من مطار القدس قلنديا المهجور شمال شرق القدس المحتلة قرب جدار الفصل العنصري بواقع 9 آلاف وحدة استيطانية.

بنيامين نتنياهو يحاول كسب رضا اليمين المتطرف

كما تابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: «رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول بهذه المخططات كسب رضا اليمين المتطرف وضمان بقاء وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريش بحكومته».

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