تجمع الرياض الصحي الأول يشارك في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025

السعودية
بوابة الفجر

 

يشارك تجمع الرياض الصحي الأول في ملتقى نموذج الرعاية الصحية لعام 2025، الذي يُقام في الفترة من 28 إلى 29 يناير تحت شعار "رعاية وأثر".
ويُعد هذا الملتقى منصة تجمع نخبة من المتخصصين والمهتمين في المجال الصحي، بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة حياة المواطنين.
وفي سياق فعاليات الملتقى، يشارك تجمع الرياض الصحي الأول في المعرض المصاحب، حيث يستعرض أبرز مشاريعه الرائدة، مشروع "سلامة قلبك"، الذي يسعى إلى تقليل الوفيات المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30% بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر.
وفي إطار دعم رؤية المملكة 2030، يعمل المشروع على تقديم نظام صحي يركز على الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، كما يضمن المشروع استمرارية الرعاية لـ 90% من المرضى المشخَّصين، مع التركيز على برامج الإقلاع عن التدخين والرعاية القلبية المتقدمة.
ولتنفيذ هذه المبادرات، يعتمد تجمع الرياض الصحي الأول على فرق متخصصة في الرعاية الصحية الأولية، مدعومة بلجان توجيهية لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين الصحة العامة.
وتؤكد مشاركة التجمع في الملتقى حرصه على تعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات، مما يسهم في بناء نظام صحي متكامل وفعّال، كما تجسد هذه المشاركة التزام التجمع بتحقيق الأهداف الوطنية من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع.
ويُعد هذا الملتقى فرصة إستراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين، مما يدعم تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تحسين الصحة العامة، ويعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل صحي أفضل

ارتفاع ضغط الدم الأمراض المزمنة الأوعية الدموية الجهود المبذولة الرعاية الصحية الصحة العامة القلب والأوعية الدموية المملكة 2030 المجال الصحي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة