تجمع الرياض الصحي الأول يشارك في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025

يشارك تجمع الرياض الصحي الأول في ملتقى نموذج الرعاية الصحية لعام 2025، الذي يُقام في الفترة من 28 إلى 29 يناير تحت شعار "رعاية وأثر".

ويُعد هذا الملتقى منصة تجمع نخبة من المتخصصين والمهتمين في المجال الصحي، بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة حياة المواطنين.

وفي سياق فعاليات الملتقى، يشارك تجمع الرياض الصحي الأول في المعرض المصاحب، حيث يستعرض أبرز مشاريعه الرائدة، مشروع "سلامة قلبك"، الذي يسعى إلى تقليل الوفيات المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30% بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر.

وفي إطار دعم رؤية المملكة 2030، يعمل المشروع على تقديم نظام صحي يركز على الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، كما يضمن المشروع استمرارية الرعاية لـ 90% من المرضى المشخَّصين، مع التركيز على برامج الإقلاع عن التدخين والرعاية القلبية المتقدمة.

ولتنفيذ هذه المبادرات، يعتمد تجمع الرياض الصحي الأول على فرق متخصصة في الرعاية الصحية الأولية، مدعومة بلجان توجيهية لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين الصحة العامة.

وتؤكد مشاركة التجمع في الملتقى حرصه على تعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات، مما يسهم في بناء نظام صحي متكامل وفعّال، كما تجسد هذه المشاركة التزام التجمع بتحقيق الأهداف الوطنية من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع.

ويُعد هذا الملتقى فرصة إستراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين، مما يدعم تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تحسين الصحة العامة، ويعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل صحي أفضل