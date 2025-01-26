عاجل - كم باقي على شهر رمضان 2025؟

زينة رمضان و"لمة العيلة" على الإفطار والسحور، والتسابق لأداء الطاعات المختلفة ما بين الصيام والصلاة وقراءة القرآن وإخراج الصدقات.. أمور تجعلنا ننتظر قدوم شهر المبارك بفارغ، ومع بدء العد التنازلي يتساءل المسلمون بمختلف الأنحاء كم باقي على رمضان 2025؟

موعد رمضان 2025

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن أول أيام شهر رمضان 2025 وفق الحسابات الفلكية، مؤكدا أن أول أيام الشهر 1 مارس 2025، وهو أقصر أيام الشهر في عدد الصيام إذ تكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و20 دقيقة، مؤكدا أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور الهجرية يكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد لشهر رمضان سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس وفي باقي محافظات مصر سيظهر لمدد تتراوح بين 34 إلى 37 دقيقة.

كم باقي على رمضان 2025

ويوافق اليوم 26 يناير الموافق 26 رجب، لذا يتبقى على شهر رمضان 2025 ما يقرب من 32 يومًا وفقا للحسابات الفلكية.

فضائل شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي أن الله قد ميز هذا الشهر الكريم بأنّ أمر بصيام نهاره؛ فقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، حيث أن الصوم من أهم العبادات ويساعد المسلم على الصبر وتحمل المشاق، ويُقرّب العبد من ربه.

وشهر رمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار فهو يمثل انتصار على النفس والهوى من خلال الحرمان من ملذات الحياة وشهواتها لإرضاء رب العالمين

موعد عيد الفطر 2025

ووفق المعهد القومي للبحوث فإن شهر رمضان هذا العام يكون 29 يوما على أن يكون أول أيام عيد الفطر 2025 هو يوم الأحد الموافق 30 مارس المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام.