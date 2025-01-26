غدًا..صحة الأقصر تعلن إنطلاق قافلة طبية مجانية بالمساوية بمدينة إسنا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، عن تنظيم قافلة طبية تحت إشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر،وذلك يومي الأثنين والثلاثاء  27 و28 يناير 2025 بالوحدة الصحية بقرية المساوية بمدينة إسنا.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتكثيف أعمال القوافل الطبية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمناطق المحرومة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية  الآتية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الجلدية- باطنة- جراحة- عظام - خدمات الأشعة والتحاليل - كشف عشوائي(سكر وضغط).

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