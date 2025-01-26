بالأسماء المصابين فى إنهيار جزئى لأحد المنازل وغير مطابقة فنيًا ودون ترخيص

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالإنتقال إلى موقع المنزل والإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضًا العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل لرفع مخلفات وأنقاض الجزء الذى حدث به الإنهيار دون وقوع خسائر فى الأرواح،

فور إخطاره بحدوث إنهيار جزئى لأحد المنازل بشارع الصاغة بمدينة إدفو نتيجة قيام أصحابه بأعمال هدم غير قانونية، وغير مطابقة لطرق الهدم الفنية، وأيضًا دون ترخيص

فيما توجد 3 حالات تعرضت لإصابات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفى النيل بإدفو لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له، موضحًا بأنه المنزل يتكون من دور أرضى، ودور أول علوى، ومنبى بالطوب اللبن، والحالات المصابة تضم آدهم عبد الدايم محمد 37 سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر فى الساق، وقناوى محمود عبد الظاهر 38 سنة، والذى أصيب بجروح وكدمات بالجسم، والسيد محمد عبد الباسط 40 سنة، والذى أصيب بإشتباه ما بعد الإرتجاع وكدمات متفرقة فى الجسم.