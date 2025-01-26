صورة.. ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة

الفجر الفني
ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان صورة عبر، حسابها علي موقع انستجرام، وظهرت فيها أمام الكعبة المشرفة، وهي تؤدي مناسك العمرة. 

ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة 

وعلقت ميرهان حسين، على الصور قائلة: «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وقنا عذاب النار، اللهم اني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". 

وأضافت: "اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عننا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى يا غفور يا رحيم.. اللهم تقبل مني اللهم آمين يا رب العالمين». 

أحدث أعمال ميرهان حسين 

ومن ناحية أخرى، تشارك ميرهان حسين في فيلم الغربان بجانب عمرو سعد في بطولته، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين، كان مسلسل تل الراهب، وهو من بطولة محمد رياض وآيتن عامر دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي.

كما شاركت في فيلم اتنين للإيجار، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجلين عاطلين يبحثان عن فرصة عمل مناسبة لهما، قبل أن يقرران عرض أنفسهما للإيجار من أجل كسب المال، وظهر بالعمل عدد من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف، ناهد السباعي، وثراء جبيل، والفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

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