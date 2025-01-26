فاليكانو يصعق جيرونا في الوقت القاتل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أحرز المهاجم الأنجولي راندي نتيكا لاعب رايو فاليكانو هدفين ليمنح فريقه انتصارا ملحميا 2-1 على جيرونا بعد أن كان أبناء العاصمة متأخرين بهدف.

والتقى الفريقان اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى أرضية ملعب فاليكاس، معقل رايو فاليكانو، كان الفريق الكتالوني صاحب المبادرة بتسجيل هدف التقدم أولا في الدقيقة 58 من رأسية برايان جيل بتمريرة سحرية من زميله إيفان مارتين.


وخطف البديل راندي نتيكا بعد 4 دقائق فحسب من نزوله الملعب، هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 80 بمساعدة ألفارو جارسيا.

وبنفس السيناريو: صناعة جارسيا وتوقيع نتيكا، أضاف الثنائي الهدف الثاني لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، ليهديا فريقهما انتصارا ملحميا.

بهذا الفوز، يقفز رايو فاليكانو للمركز السابع في جدول الليجا ب29 نقطة، متخطيا جيرونا صاحب ال28 نقطة الذي تراجع للمركز التاسع.

وحرم رايو بالتالي الفريق الكتالوني من بلوغ المركز السادس المؤهل إلى تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
 

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