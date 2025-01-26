محافظ المنيا يشهد انطلاق “الملتقى الأول للمبدع الصغير” على أرض عروس الصعيد

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير" مواهبنا مستقبلنا" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية،، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح محافظة المنيا، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2025، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن جائزة المبدع الصغير لدعم واكتشاف الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف المجالات الفنية، حيث تستمر فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 26 حتى 28 يناير الحالي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان مدير الإدارة المركزية للشئون الثقافية والدكتور محمد صابر مدير الإدارة العامة لرعاية المواهب، وجمال عبد الناصر مدير عام اقليم شمال الصعيد، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا.

أكد محافظ المنيا، أن الملتقى الأول للمبدع الصغير بالمنيا يمثل بداية مرحلة جديدة في دعم مهارات المواهب الشابة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون، كما يُعد تشجيعًا للمبدعين الصغار على مواصلة الإبداع والابتكار وفتح آفاق جديدة أمامهم وإطلاق العنان لإبداعهم، مشيرًا إلى أن الملتقى رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون، وتسعى إلى اكتشاف ورعاية وصقل قدرات المواهب من النشء والشباب لخلق جيل مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق لمصرنا العظيمة.

وأضاف اللواء" كدواني" أن الملتقى يمثل خطوة جادة لاكتشاف المواهب الجديدة لدى الأطفال والشباب ويسهم في تعزيز المشهد الثقافي ودعم روح الولاء والانتماء والهوية الوطنية تفعيلا للمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"،لافتًا إلى أن الملتقى يشهد مجموعة من الورش الفنية والأدبية للموهوبين من محافظات مصر كافة تضم (معرضا فنيا ـ مسابقات ثقافية ـ عروضا فنية ـ ورش عمل )، كما تم اختيار عدد من الموهوبين من كل محافظة في مجالات: المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى (عزف وغناء)، الفنون التشكيلية (الرسم والحرف البيئية)، والأدب (الشعر والقصة).

وعلى هامش الفعاليات، تفقد المحافظ معرض وورش المنتجات الحرفية والأعمال الفنية والأدبية للمشاركين، موجهًا الشكر لكافة القائمين والمشرفين على تنفيذ الملتقى، ومشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في اكتشاف وتنمية المواهب كجزء من التنمية الثقافية الشاملة والاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، بما يؤكد ريادة مصر الثقافية ويكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك وخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم النابغين الصغار ورعاية انتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

من جانبها، أوضحت رحاب توفيق، أن الملتقى يشمل اختبارات أولية للموهوبين في مجالات متعددة، مثل المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى، الفنون التشكيلية، والأدب، حيث تجرى الاختبارات من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين لاختيار أفضل المواهب، على أن تُختتم الفعاليات بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين، مشيرة إلى أن الملتقى يتم تنظيمه تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا.

وفى ختام حفل الافتتاح تم تكريم الفنان التشكيلى الراحل حسن الشرق ابن المنيا وعدد من رموز الثقافة جلال عابدين وأحمد زحام والشاعر الدكتور مسعود شومان والمخرج محمد صابر ورحاب توفيق.