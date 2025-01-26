إيقاف 3 أشخاص لتكوين وفاق للإقامة غير القانونية في تونس

عربي ودولي
الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي - أرشيفية

ألقت قوات الحرس في صفاقس القبض على شخصين مشتبه بهما في قضية تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على الإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان يوم الأحد، إن الإيقافات تمت إثر اعتقال مشتبه به في القضية ذاتها بجبنيانة في ولاية صفاقس شرقي البلاد.

وذكرت أنه وبمزيد من التحري مع الموقوف تمكنت السلطات من القبض على بقية عناصر الوفاق.

وأشارت الإدارة العامة للحرس بأنه بناء على تعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

الحرس الوطني التونسي تونس اخبار تونس

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل.. الأهلي يتفق على ضم الصفقة الثالثة

عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

كاظم الساهر وسط أجواء عائلية وإبداعات فنية مميزة