إيقاف 3 أشخاص لتكوين وفاق للإقامة غير القانونية في تونس

ألقت قوات الحرس في صفاقس القبض على شخصين مشتبه بهما في قضية تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على الإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان يوم الأحد، إن الإيقافات تمت إثر اعتقال مشتبه به في القضية ذاتها بجبنيانة في ولاية صفاقس شرقي البلاد.

وذكرت أنه وبمزيد من التحري مع الموقوف تمكنت السلطات من القبض على بقية عناصر الوفاق.

وأشارت الإدارة العامة للحرس بأنه بناء على تعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.